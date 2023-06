El Jutjat Penal 1 de Barcelona ha dictat una ordre de cerca, captura i ingrés a presó provisional per a Albert Cavallé, conegut com 'l'estafador de l'amor', després que dimecres no es va presentar al judici que tenia previst.

Arxiu - Judici a l''estafador de l'amor' a l'Audiència de Barcelona el 8 de febrer de 2023. - EUROPA PRESS - Arxiu

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha detallat aquest dijous que l'ordre és per garantir que Cavallé assisteix al judici, en una causa per la qual la Fiscalia demana condemnar-lo a tres anys de presó per un presumpte delicte d'estafa continuada dona a qui va demanar 850 euros repartits en dos préstecs que mai no va tornar, segons l'escrit d'acusació.

Dimecres, la Fiscalia va demanar a la jutgessa que dictés aquesta ordre de recerca i captura per empresonar Cavallé al no haver-se presentat al judici , però el seu advocat va afirmar que no havia acudit per una "indisposició" per a la qual no va presentar justificant a l'hora del judici, però va assegurar que la lliuraria més tard.

Per això, la jutgessa va ajornar la decisió sobre si dictar o no l'ordre a la interlocutòria que ha emès aquest dijous al no haver rebut cap justificació a l'absència de Cavallé.

El judici que s'havia de fer dimecres al matí es va ajornar perquè la llei no permet jutjar en absència els acusats que s'enfronten amb penes superiors a dos anys de presó, com és el cas, i ara la jutgessa ordena aturar-lo per assegurar que pot enjudiciar-ho presencialment.

En aquesta causa, la defensa nega les acusacions de la Fiscalia i demana l'absolució per a Cavallé, que ja acumula vuit condemnes per estafa, cinc fermes.