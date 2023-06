Tribunal Suprem / @EP

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la pena de 32 anys de presó a un septuagenari que, durant set anys, va abusar sexualment "de forma constant i reiterada" de les seves tres nétes menors d'edat , a les quals també va exhibir material pornogràfic i va oferir diners a canvi de tocaments.

Els magistrats han considerat que en aquest cas "no escau" aplicar la coneguda com a "llei del sol sí que és sí" perquè la norma no resulta més beneficiosa per al condemnat, sinó que, per contra, incrementaria la seva pena.

Segons han explicat, després de la reforma del Codi Penal, els delictes que se li atribueixen a l'home passen a estar castigats amb penes entre 13 anys i 9 mesos de presó a 15 anys. És a dir, que si s'aplicava la llei, caldria incrementar la pena perquè la norma que se li va imposar va contemplar una forquilla amb una pena màxima de 12 anys.

A la sentència consta que l'home va abusar de les menors des del 2010-2011 fins al 2016-2017, quan aquestes se'n van anar a viure --al costat del seu pare-- a casa dels seus avis paterns després de la separació dels seus pares.

Una de les nenes va començar a patir abusos quan tenia 7 anys. L'acusat va fer tocaments a la seva néta "aprofitant que es quedaven sols" a la casa "bé perquè l'àvia s'absentava, bé perquè estava fent la migdiada".

"JUGAR A MARIT I DONA"

"Les esmentades accions sobre la nena es desenvolupaven principalment i en una primera fase al sofà del saló, mentre estaven tapats amb una manta, dient-li que jugarien a 'marit i dona'", recull la sentència.

Amb el temps, però, els abusos "es van intensificar tant qualitativament com quantitativament": van arribar a ser fins a "tres o quatre vegades per setmana" i "no van quedar limitades al sofà, sinó que es van estendre a les habitacions de la casa". A més de fer-li tocaments, la va violar.

Aquesta situació es va prolongar fins que la néta --comptant amb 12 o 13 anys-- es va negar a participar de les activitats que li proposava el seu avi. L'home, no obstant, "hi va continuar insistint" i el 2020, "pocs dies abans de la denúncia" i quan la menor ja tenia 16 anys, li va oferir "diners a canvi que li toqués o es deixés tocar".

A la resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Ángel Hurtado, consta també que va abusar de les seves dues nétes. Els tocaments a la més petita de les tres van començar quan tenia 5 anys i "van anar incrementant-se" fins als 8 o 9 anys. L'abús a la gran "es va limitar a una ocasió". A les tres els va mostrar "reiteradament" material pornogràfic (revistes i pel·lícules) al quiosc que regentava.

Després d' anys d'abusos, les nétes "pateixen simptomatologia posttraumàtica", "desconfiança", "ansietat" i "tristesa", "problemes de concentració i alteracions del son".

AVALA EL TESTIMONI DE LES NENES

L? Audiència Provincial de Barcelona el va condemnar a 32 anys de presó: 24 anys de presó per dos delictes continuats d?abús sexual amb penetració i prevaliment; 3 anys i 6 mesos per un delicte d'abús sexual i prevaliment; 2 anys per dos delictes continuats d‟exhibició de material pornogràfic a menors d‟edat; i 2 anys i mig per un delicte de corrupció de menors.

L'home, disconforme amb la decisió, va portar el seu cas davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que també va desestimar els seus arguments, i per això ha acudit finalment en cassació al Tribunal Suprem.

En el seu recurs, el septuagenari ha al·legat que es va vulnerar el dret a la presumpció d'innocència , però els magistrats han considerat que "en realitat" ha qüestionat la valoració de la prova feta pel tribunal.

En 20 folis, el tribunal ha defensat que el testimoni de les víctimes "ha tingut prou elements de corroboració, entre ells el mateix testimoni de l'acusat, que va reconèixer alguns dels tocaments a les seves nétes". Així doncs, ha confirmat la condemna.