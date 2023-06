El cròtal adamantí, la serp que va mossegar la dona. Foto: Wikipedia

Un passeig de senderisme va acabar en un ensurt... però podia haver estat molt pitjor. Una dona haurà de tornar a aprendre a caminar després de ser mossegada per una serp verinosa de l'espècie cròtal adamantí. Entre la família de les serps de cascavell, és la més llarga, podent arribar a assolir els 2 metres i mig.

L'atac de la serp va passar mentre la dona estava fent fotografies a diferents espècies de papallones en un parc de Florida (Estats Units).

Després de la mossegada, la víctima va haver de ser traslladada en helicòpter fins al Sarasota Memorial Hospital en condició crítica, segons informen mitjans locals, fins al punt que la seva família va arribar a témer que no sobreviuria.

Tot i això, els metges van poder evitar que perdés la vida, encara que necessitarà rehabilitació per tornar a caminar. De fet, la seva família ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per rebre ajuda per pagar les despeses mèdiques.