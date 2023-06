Bullying - Recurs - Pexels

Commoció a França per un cas de suïcidi escolar que el mateix Govern ha qualificat com un "fracàs col·lectiu" del país. Lindsay , una nena de 13 anys de Lille , es va treure la vida el 12 de maig passat després de patir assetjament constant per part dels companys de la seva escola: pallisses, mofes i humiliació dia rere dia.

Finalment, la menor no ho va poder suportar, i va decidir no seguir més en aquest món. Va deixar una carta de comiat als pares, alertant sobre el perill que corria una altra companya d'institut.

El cas ha sacsejat el país, fins al punt que s'ha hagut de pronunciar el Govern. "Òbviament això és un fracàs col·lectiu, la mort de Lindsay, el seu suïcidi, és una tragèdia per als seus éssers estimats, per a l'Educació Nacional i per al país, com per al suïcidi de cap jove", va afirmar el ministre d'Educació francès, Pap Ndiay.

La família de la jove morta ha anunciat que ha presentat una denúncia contra la direcció del col·legi, l'acadèmia de Lille i els policies a càrrec de la investigació per “no ajudar ningú en perill”.

La societat francesa no pot comprendre la crueltat dels joves assetjadors. Mentre estan sent investigats, han presumit d'estar complint arrest domiciliari. A més, es mofen de la mort de la noia, amb missatges com: "Lindsay per fi està morta" o "Pujaré a la tomba".

"Segueixen les amenaces, d'insultar la meva filla dient finalment "ja es va morir aquesta guineu", 'li pijaré a la tomba', 'li cremaré la tomba', i no paren" , ha dit la mare de la jove morta davant dels mitjans de comunicació.