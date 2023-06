Després de la detenció de vuit persones el 30 de maig passat, s'ha revelat que presumptament van cometre robatoris violents, furts i un robatori en grau de temptativa, acumulant un total de 51.733 euros. | @EP

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup que robava diners i objectes de valor a gent gran a través del mètode del fals revisor a Barcelona després de detenir el 30 de maig vuit persones que finalment han quedat en llibertat amb càrrecs.

Els arrestats presumptament van cometre sis robatoris violents, set furts i un robatori en grau de temptativa entre desembre del 2021 i maig del 2023 per un valor total de 51.733 euros, informa aquest dissabte el cos policial en un comunicat.

Els presumptes lladres buscaven víctimes de més de 80 anys i que visquessin soles, obtenien tota la informació que podien sobre elles i, abans d'actuar, els trucaven per assegurar-se que estiguessin soles a la vivenda.

Actuaven en parella fent-se passar per operaris que feien revisions de gas, i mentre un distreia la víctima, l'altre entrava a les habitacions buscant efectiu, joies i llibretes d'estalvi.

Segons els Mossos, intimidaven les víctimes per obtenir el PIN de la targeta i de la llibreta, i utilitzaven la violència si no els hi donaven.