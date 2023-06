No hi va haver més vehicles implicats. | @EP

Un motorista ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit a l'alçada de la sortida 20 de la ronda Litoral de Barcelona.

Els fets han tingut lloc cap a les 07.00 hores, han informat fonts de la Policia Portuària, que s'han fet càrrec de l'accident.

La policia portuària ha activat el jutjat per a l'aixecament del cadàver i no hi ha hagut més vehicles implicats.