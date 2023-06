El descobriment dels cossos de sis víctimes els darrers sis mesos ha generat alarma i ha deixat la comunitat en estat d'alerta. | @EP

Les autoritats estan duent a terme una investigació per determinar si les morts de sis dones, les restes de les quals van ser trobades a i al voltant de Portland en els últims sis mesos, estan relacionades i si existeix la presència d'un assassí en sèrie.

Segons informes de KGW8, els cossos d'aquestes sis dones van ser descoberts en una àrea que abasta un radi de 100 milles entre si, ja sigui al llarg de carreteres, zones boscoses o àrees rurals aïllades des del febrer fins al mes passat.

En resposta a aquesta situació preocupant, cinc agències policials diferents estan investigant les morts d'aquestes dones. Almenys tres d'aquestes agències han manifestat col·laborar entre si per determinar si els casos podrien estar connectats i si hi ha un únic perpetrador, segons fonts oficials i el medi local.

Un dels casos més recents involucra Ashley Real, de 22 anys, el cos del qual va ser trobat sense vida en una zona densament arbrada a prop d'Eagle Creek el 7 de maig passat. S'havia reportat la darrera aparició en un centre de trànsit a finals de març.

Una altra dona, Joanna Speaks, va desaparèixer també a finals de març, i el seu cos va ser trobat el 8 d'abril en una zona rural del comtat de Clark. Segons l'informe de l'Oficina del Metge Forense del comtat de Clark, la seva mort va ser declarada com a homicidi a causa de traumatisme contús al cap i al coll. Fins ara, aquest és l'únic cas en què s'ha revelat la causa de mort per part de les autoritats.

La germana de Joanna, Robyn Speaks, va expressar la preocupació davant l'augment de dones que han aparegut mortes a la zona. "No vull espantar la gent, però la realitat és que hi ha dones morint en números horribles", va afirmar.

En aquest context, un portaveu de l'Oficina del Xèrif del Comtat de Clackamas, encarregada d'investigar una de les morts, va assenyalar que els seus detectius exploren possibles connexions entre els casos. "Com a part de la nostra investigació, els nostres detectius estan seguint totes les pistes en aquest cas, incloent-hi diversos consells proporcionats pel públic i comentaris en xarxes socials", va declarar el portaveu. "Estem col·laborant amb altres agències per determinar si hi ha alguna connexió entre aquest cas al comtat de Clackamas i altres a la regió".

Les oficines del Sheriff dels comtats de Polk i Multnomah també han confirmat que estan mantenint comunicació amb les agències associades per analitzar les morts.

Entre les víctimes, hi ha Bridget Webster, les restes del qual van ser descobertes el 30 d'abril al comtat de Polk, segons va informar el xèrif local. Una setmana abans, es va trobar el cos de Charity Perry al parc estatal Ainsworth el 24 d'abril. Perry havia desaparegut a principis de març.

A més, el 24 d'abril es va trobar el cos d'una dona nativa americana sense identificar a prop de la Interestatal 20 5 i el carrer Southeast Flavel a Portland. A menys de tres milles de distància, es va trobar el cos sense vida de Kristin Smith, de 22 anys, a prop del carrer Southeast Deardorff i el carrer Flavel a Portland el 19 de febrer. Smith havia estat desapareguda des del desembre del 2022.

CONNEXIONS?

La policia continua buscant connexions entre aquests casos, però fins ara no han revelat informació sobre possibles sospitosos als quals estiguin investigant. Tot i això, han afirmat que estan seguint totes les pistes i col·laborant estretament amb les agències associades.

La comunitat es troba alarmada per la sèrie de morts a la zona i les autoritats estan fent una crida a la precaució. Familiars de les víctimes han expressat la seva inquietud i estan col·laborant activament amb els detectius, compartint informació i analitzant els detalls a la recerca de possibles similituds.

A mesura que avança la investigació, s'espera que s'obtinguin més detalls sobre aquests casos i es reveli informació addicional sobre les possibles connexions entre aquests. La policia insta qualsevol persona que tingui informació rellevant que s'acosti i brindi la seva col·laboració per ajudar a resoldre aquests casos i portar els responsables davant de la justícia.