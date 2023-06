Afortunadament, els fills de Moore van aconseguir sobreviure a l'incendi, encara que un va patir cremades de primer grau. | @EP

Una dona de 24 anys identificada com a Alicia Moore ha estat arrestada a Florida sota l'acusació d'abandonar els seus fills al vehicle mentre aquest s'incendiava, mentre presumptament robava en una botiga. Segons l'informe d'NBC News, l'incident va tenir lloc el 26 de maig i ha generat gran commoció a la comunitat. Afortunadament, els fills de Moore van aconseguir sobreviure a l'incendi, encara que un va patir cremades de primer grau.

L'automòbil de Moore, un Lincoln de l'any 2016, estava estacionat a l'Oviedo Mall a Oviedo quan van passar els fets. Segons l'informe d'arrest, Moore suposadament estava robant a Dillard's amb un home desconegut en el moment en què el vehicle es va començar a incendiar. Davant la perillosa situació, Moore va abandonar la mercaderia i va fugir de la botiga en adonar-se de les flames que envoltaven el cotxe. Gràcies a l'ajuda de transeünts, tots dos nens finalment van poder escapar del vehicle en flames i van ser traslladats a un hospital proper per rebre atenció mèdica.

Després de la investigació, la policia va arrestar Moore per una ordre pendent no relacionada amb l'incident a l'Oviedo Mall i la va acusar d'incendi provocat i negligència agreujada cap als menors. Si bé la causa exacta de l'incendi encara no se sap, l'informe d'arrest indica que Moore va contribuir a les lesions patides pels seus fills pel fet que el foc es va produir durant la comissió d'un delicte per part de la mare. Moore es va declarar no culpable en una audiència celebrada divendres i s'ha fixat una fiança de 20.000 dòlars. La seva propera compareixença està programada pel 27 de juny, segons els registres obtinguts per NBC News.