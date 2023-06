La víctima, que va patir greus ferides, ha estat ingressada en un hospital i està rebent tractament mèdic. | @EP

En un impactant succés ocorregut a l'àrea de Begumpur a Delhi, un home presumptament va apunyalar una dona i posteriorment es va treure la vida a causa d'un cas d'amor no correspost. La víctima, que va patir greus ferides, ha estat ingressada en un hospital i està rebent tractament mèdic.

D'acord amb les autoritats policials, tant l'agressor com la dona treballaven junts en una empresa d'organització d'esdeveniments. L'home, identificat com Amit, havia expressat els seus sentiments amorosos cap a la dona, però lamentablement, ella els va rebutjar.

El tràgic episodi va tenir lloc divendres passat al voltant de les 2:30 pm, quan Amit va apunyalar la dona amb un ganivet. La desesperada víctima va clamar per ajuda, cosa que va mobilitzar ràpidament persones properes que van anar al seu auxili i la van traslladar d'urgència a l'hospital en estat crític.

En una cadena d'esdeveniments encara més esquinçadora, Amit va aconseguir escapar-se del lloc i es va treure la vida a la seva pròpia oficina. La policia ha iniciat una exhaustiva investigació per aclarir tots els detalls relacionats amb aquest tràgic cas.

EL TERRIBLE INCIDENT DE SAKSHI

Aquest trist episodi passa només uns dies després d'un horrible assassinat a l'àrea de Shahbad Dairy a Rohini, Delhi. Una adolescent de 16 anys anomenada Sakshi va ser apunyalada més de 20 vegades i brutalment copejada amb una llosa de ciment, perdent la vida en un acte de violència sense sentit.

El presumpte culpable, identificat com Sahil, va ser detingut per la policia l'endemà a Bulandshahr, Uttar Pradesh. Segons les autoritats, Sahil va quedar enfurismat davant la decisió de Sakshi de posar fi a la seva relació sentimental. Segons s'ha sabut, la parella havia sortit des de l'any 2021.

Les autoritats policials van interrogar Sahil, que, amb base en el seu testimoni, va revelar el lloc on es va recuperar l'arma utilitzada al delicte, a l'àrea de Rithala.

Tots dos casos, tant l'incident de Begumpur com l'assassinat de Sakshi, són un recordatori ombrívol de la importància d'abordar la violència i els desenllaços tràgics derivats de relacions afectives no correspostes. Les autoritats continuen treballant àrduament per dur a terme una investigació exhaustiva i garantir que es faci justícia en tots dos casos.