Gallines / @EP

La Guàrdia Civil està investigant la mort violenta d'una quinzena de gallines en una finca privada a Sabiote, Jaén . A més de ser assassinades, se sospita que les gallines també podrien haver estat violades analment . Aquests fets presumptament van passar durant el cap de setmana del 5 al 7 de maig, coincidint amb les festivitats medievals.

Segons s'ha informat, els perpetradors de la massacre dels animals haurien aprofitat l'absència dels propietaris de la finca durant el viatge, però no van robar cap objecte de valor. Els cuidadors familiars de la finca es van alarmar en descobrir l'escena, amb gallines mortes i algunes encara agonitzant dins del galliner. Aquestes últimes presentaven la part posterior envermellida i col·lapsada a causa de presumptes violacions.

Dies després de l'atac, alguns veïns van trobar més gallines extraviades, mortes i amb evidents signes de violència, segons informava Las Provincias . Fins i tot hi havia una gallina penjada d'una branca d'un arbre.

Tot i la brutalitat del cas, aparentment hi ha hagut incidents similars de maltractament animal en el passat. La família afirma no tenir enemics i assegura que els responsables van fer aquests actes amb el propòsit de causar dany o per simple diversió.