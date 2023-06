Els Mossos d'Esquadra van detenir Albert Cavallé, conegut com 'l'estafador de l'amor', dijous 1 de juny a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) per presumptament estafar dues dones més que també havia conegut en una aplicació de cites, han informat fonts properes al cas aquest dimarts.

Arxiu - Material dels Mossos d'Esquadra. Foto de fitxer.

Segons un comunicat de la policia catalana, li van prestar 4.000 i 600 euros respectivament després que suposadament ell els expliqués que era un metge d?alt poder adquisitiu però que necessitava diners en efectiu.

Quan elles van reclamar l'import, suposadament els va deixar de contestar les trucades i els missatges, i la investigació continua oberta davant de la possibilitat que pugui estar relacionat amb altres fets.

ORDRE DE DETENCIÓ SENSE EFECTE



El Jutjat Penal 1 de Barcelona va dictar dijous 1 de juny una ordre de cerca, captura i ingrés a presó provisional després que dimecres no es presentés al judici que tenia previst.

L'ordre de detenció va quedar sense efecte l'endemà perquè el seu advocat va presentar llavors un informe que justificava la "indisposició" que Cavallé va al·legar per explicar-ne l'absència, han explicat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dimarts.

Aquesta ordre era per garantir l'assistència de Cavallé al judici en una causa per la qual la Fiscalia demana condemnar-lo a tres anys de presó per un presumpte delicte d'estafa continuada a una dona a qui va demanar 850 euros repartits en dos préstecs que mai no va tornar, segons l'escrit d'acusació a què ha tingut accés Europa Press.