Unes vacances de graduació de l'escola secundària van fer un gir tràgic després que un adolescent saltés per la borda d'un creuer cap al tard, abans de desaparèixer a la foscor. Tot i l'esforç de recerca de les autoritats, Cameron Robbins encara no ha estat trobat gairebé dues setmanes després de la seva desaparició.

Cameroon Robbins - Fotografia publicada per la família

Cameron, de 18 anys, es va graduar recentment de l'Escola de laboratori de la Universitat a Louisiana (Estats Units) i estava en un viatge escolar a les Bahames amb companys de classe i estudiants d'altres escoles secundària.

Imatges esgarrifosos mostren el moment en què Cameron va saltar per la borda. Aparentment es va atrevir a saltar a l'aigua nu des del creuer al capvespre per una aposta que havia realitzat amb els seus amics . Es pot escoltar els companys de classe al vídeo incitant-lo, animant-lo a saltar a l'aigua, i ho va fer sense cap mena d'armilla salvavides.

Els testimonis es van adonar ràpidament que alguna cosa no anava bé i es pot escoltar com li criden que perquè s'agafi al salvavides que havien llançat per ajudar-lo. Tot i això, en veure una figura que sembla un tauró, Cameron va començar a allunyar-se abans de desaparèixer en la foscor.

La Guàrdia Costera dels EUA va treballar amb les autoritats de les Bahames per trobar el jove. No obstant això, després de dos dies, la cerca va ser cancel·lada.

Les autoritats de Bahames han confirmat que les aigües on Cameron va caure per la borda estan "realment infestades de taurons", per la qual cosa no té sentit continuar amb la cerca.