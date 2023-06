Ascensors / Arxiu

El 4 de juny a la ciutat de Rosario (Argentina) es va produir un tràgic incident en què Germán Cipulli, un ginecòleg i pare de dos fills, va perdre la vida. La seva dona estava atrapada en un ascensor entre el segon i el tercer pis d'un bloc d'habitatges. En un acte heroic per salvar-la, Germán va decidir enfilar-se a través del buit de l'ascensor, que abastava cinc pisos. Desafortunadament, durant el seu intent de rescat, va caure en picat i va perdre la vida.

D'acord amb els informes, el metge va intentar ajudar la seva dona "obrint manualment la porta del segon pis". No obstant, a causa d'un accident els detalls complets del qual encara no han estat aclarits, va caure accidentalment i va colpejar el pis inferior del soterrani tot just segons després.



Segons els mitjans locals, el metge va morir de manera instantània després de patir greus lesions al cos i al crani com a conseqüència de la caiguda. Bombers i pèrits forenses es van presentar al lloc i van confiscar la roba del mort per a la seva anàlisi. D'acord amb els informes, el cas s'està investigant com un possible homicidi involuntari.