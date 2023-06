Acadèmia St Kentigern / Arxiu

Un estudiant de 14 anys ha mort asfixiat a l' Acadèmia St Kentigern a Blackburn, en un episodi que va tenir lloc dimarts. Tot i ser traslladat a l'hospital, el petit va morir poc després. La policia, per part seva, ha descartat que l'incident estigui relacionat amb un 'desafiament online' després de diverses especulacions a les xarxes socials sobre la seva possible vinculació amb el joc conegut com a 'tap out'.

El cosí de la víctima, Zain Mohammed, va expressar la seva angoixa dient: "Hamdan estava sent intimidat per ser diferent. Ho van escanyar i es fa passar per un joc anomenat Tap Out. Hamdan era innocent i gentil i no feriria una mosca. Era reservat i no parlava gaire”.

Segons un comunicat emès per un portaveu de la policia d'Escòcia, dimarts 6 de juny, al voltant de les 1:20 pm, es va rebre un informe de preocupació sobre un nen de 14 anys en una escola ubicada a l'àrea de Bathgate. El noi va ser traslladat en ambulància a l'hospital per rebre atenció mèdica, però lamentablement va morir poc després. "La família ha estat notificada i s'estan duent a terme investigacions per aclarir les circumstàncies completes de la seva mort".