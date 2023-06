Els Mossos d'Esquadra desallotgen una festa il·legal a Ivars de la Noguera (Lleida)

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimecres "sense incidents" els assistents de la festa il·legal que se celebrava des de diumenge a Ivars de la Noguera (Lleida).

Han detingut una persona per presumptament atemptar contra els agents i han identificat els organitzadors, informa la policia catalana en un tuit.

També hi han intervingut equips de so, han obert set actes per presumpta tinença de substàncies i han denunciat 20 conductors per drogues.