Audiència de Barcelona / @EP

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 11 anys de presó un home per matar-ne un altre a ganivetades després de discutir-se per un deute, i que després va deixar el cadàver en un pis on havia viscut fins uns dies abans però del qual no havia tornat les claus , de manera que la policia no va trobar el cos fins gairebé un mes després.

La sentència aplica el veredicte del jurat que va jutjar el cas i exposa que el 16 d'octubre del 2020 l'acusat va citar la víctima al pis, que ja estava buit perquè uns dies abans ell s'havia traslladat a un altre habitatge de la mateixa finca.

Entre les 21 i les 22 hores van tenir "una forta discussió a causa d'un deute que tenia l'acusat amb el visitant" i finalment el va atacar amb un ganivet d'uns 15 centímetres de llarg, afectant-lo a un pulmó ia l'artèria aorta, de manera que va morir per una hemorràgia.

L'home va deixar el cadàver allà mateix i, com que conservava les claus del pis, va tornar dies més tard per "netejar el lloc i manipular el cadàver, introduint el cap i les cames en dues bosses" d'escombraries.

Ho va fer "perquè tenia la intenció de desfer-se del cadàver", però no ho va arribar a fer perquè el 27 d'octubre va ser detingut com a sospitós de diversos robatoris, pels quals va ingressar a la presó provisional.

Per això, els Mossos d'Esquadra no van trobar el cadàver fins gairebé un mes després del crim, el 10 de novembre, al rebre l'avís d'una veïna de la finca per l'olor del cos en descomposició.

El tribunal pren en compte com a atenuant que l'acusat era drogoaddicte , i la condemna també inclou cinc anys de llibertat vigilada una vegada surti de presó, 10 anys d'ordre d'allunyament dels tres fills de la víctima, a qui haurà d'indemnitzar amb 50.000 euros per a cadascú, i una altra indemnització per a la parella de la víctima, de 15.000 euros.