El Tribunal Suprem (TS) ha aplicat la denominada llei del 'només sí és sí' a un home condemnat per un delicte d'agressió sexual --amb l'atenuant analògica d'embriaguesa i drogoaddicció-- sobre una noia a Manresa (Barcelona) el 2019 en considerar que aquesta norma li resulta més beneficiosa, rebaixant la pena de 12 a 7 anys de presó.

Tribunal Suprem @ep

Els magistrats han explicat que "si legislativament es considera que l'agressió sexual no necessàriament serà més greu" o mereixedora de més pena "per la sola circumstància que concorri violència o intimidació", i és possible imposar la pena mínima, "no és feble que els òrgans jurisdiccionals, a partir d'una entesa diferent --legítima, però que no ens correspon fer a nosaltres--, introduïm per la finestra el que el legislador ha acomiadat per la porta".

Aquesta resolució, tot i que ha transcendit un dia després que el Suprem fixés criteri sobre com s'han de revisar les penes imposades en virtut de la llei del 'només sí és sí', no forma part dels 29 recursos analitzador aquesta setmana al Ple monogràfic de la Sala Penal.

En aquest cas, la Sala Penal ha desestimat el recurs de cassació que va presentar l'acusat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de confirmar la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona per la qual se'l va condemnar a 12 anys de presó .

NO AFECTA A ALTRES DOS AGRESSORS DE LA VÍCTIMA



En la resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Leopoldo Puente, el Suprem ha explicat que la seva decisió no afecta els altres dos condemnats a la mateixa sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona per agressió sexual a la mateixa víctima. Això perquè els altres dos condemnats no van recórrer a l'alt tribunal per revisar les penes.

Segons consta a la sentència, un d'aquests acusats va ser condemnat a 12 anys i 6 mesos de presó per agressió sexual amb penetració (sense atenuants) i l'altre a 5 anys de presó per agressió sexual sense penetració.

Els magistrats han incidit que encara que es tracta de la mateixa víctima les "respectives situacions" dels tres condemnats "presenten particularitats i no li són aplicables les mateixes consideracions". Tot i així, han avisat que aquesta decisió no descarta "una eventual revisió futura de sentència ferma que, si escau, hi pogués haver".

Segons els fets provats de la sentència, les agressions es van produir en un pis on la noia va ser convidada a acudir-hi per diversos dels acusats, i on se celebrava una festa on es van consumir drogues i alcohol.

L'Audiència de Barcelona va establir que la víctima "ni va consentir els actes sexuals ni va poder evitar-los, tractant en els tres casos de treure's de sobre l'agressor respectiu amb els escassos mitjans i forces físiques de què disposava", i, per altra banda, va descartar que els tres acusats s'haguessin concertat entre si o que col·laboressin d'alguna manera en els actes individuals dels altres.

UNA MAGISTRADA A CONTRA



La resolució del tribunal ha tingut el vot particular de la magistrada Susana Polo, que s'ha mostrat d'acord amb la postura de la Fiscalia.

Polo considera que, encara que la pena de 12 anys que se li va imposar a l'acusat "no resulta imposable" amb la reforma del 'només sí és sí', la pena fixada pel Suprem tampoc resulta "proporcional a les circumstàncies del fet i de l'autor ".

A parer seu, "no passa per establir una taula d'equivalència matemàtica o mecànica" com fa la sentència del Suprem en aplicar la "pena mínima", encara que aquesta "sigui inferior en 5 anys de presó a l'assenyalada pel tribunal d'instància" .

"L'ocupació de la violència, fins i tot lleu, i la intimidació ambiental que es desprèn del relat fàctic, necessàriament han de modular el judici de proporcionalitat en la comparativa amb l'actual esquema de punició. Només això és prou per entendre proporcionada ara la pena que interessa el Ministeri Fiscal d?11 anys de presó", ha assenyalat.