Una nena de 14 mesos va morir a l'automòbil a Cecchignola, a Roma , dimecres al matí només tenia 14 mesos. Va estar tancada durant set hores i amb les finestres pujades, per la calor. El pare de la nena és un policia de 45 anys i està sent investigat per abandonament de menors: “No sé què va passar, jo estava convençut que havia deixat la meva filla a la guarderia”, va dir als investigadors en una declaració

Nadó, recurs - UNSPLASH

Els carabinieri estan investigant aquesta qüestió. Els pares, encara en estat de xoc, van ser entrevistats aquest dimecres pels investigadors, que creuen que es tracta d'un tràgic accident. “Estava convençut que l'havia deixada. Al matí vam parlar amb la meva dona per decidir qui la recolliria”, explico el pare.



Segons la reconstrucció dels fets, el pare s'hauria oblidat de portar-la a la guarderia que queda a unes desenes de metres de la seva oficina . Segons s'ha pogut saber, l'home al servei de la divisió general per a personal militar del Ministeri de Defensa va arribar a via dei Fucilieri poc després de les vuit d'aquest dimecres i va aparcar el cotxe per acompanyar la petita a l'escola bressol, la que acull fills d'empleats del Ministeri de Defensa. La seva mare havia d'anar-la a recollir a la tarda.

No obstant això, quan la dona va arribar a l'escola bressol al voltant de les 2 de la tarda, li van dir que la petita no hi era. En aquell moment va veure aparcat el cotxe del seu marit amb la criatura dins. No hi havia res que poguessin fer per ella.

La de Cecchignola és una tragèdia més de l'anomenada 'síndrome del nadó oblidat', que ha provocat la mort d'11 nens a Itàlia des del 1998.