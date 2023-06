Nadó / Freepik

Un nadó de deu mesos va ser sotmès a terribles abusos per part de la seva mare i padrastre, que finalment ho van acabar assassinant. Gemma Barton, de 32 anys, i Craig Crouch, de 39, el van maltractar mentre s'animaven i aplaudien mútuament. Van treballar junts per fer-li mal i matar Jacob Crouch. El fiscal va informar al jurat que Jacob va patir almenys 39 fractures de costelles.

Segons la fiscal Mary Prior KC, Jacob va ser víctima d'una "cultura de crueltat" i va perdre la vida a causa d'un "atac brutal" en què va ser "colpejat o trepitjat amb una força tan extrema que li va fracturar una costella i li va causar una ruptura a l'estómac i l'intestí".

Posteriorment, va contreure peritonitis, una infecció del revestiment dels òrgans abdominals, i va morir "solitari al seu llit" el 30 de desembre de 2020 a casa seva a Linton (Anglaterra). Al moment de la seva mort, presentava 19 hematomes visibles.

A més dels hematomes visibles a la cara i al pit, la Sra. Prior ha informat que s'han registrat 15 "incidents separats d'hematomes". Els exàmens post-mortem van revelar la presència de múltiples hematomes i hemorràgies internes, incloent-hi proves d'un "traumatisme contundent greu i significatiu" al seu abdomen, una lesió similar a les que es produeixen en col·lisions automobilístiques a alta velocitat.

Durant l'obertura del cas, Barton va trencar a plorar a la banqueta i alguns familiars presents a la galeria pública van abandonar el tribunal visiblement afectats.

Barton va conèixer Crouch quan ja feia quatre mesos que estava d'embaràs de Jacob. La parella es va tornar "molt propera, molt ràpidament" i tot just un mes després del seu primer contacte, Crouch ja es referia a Jacob com a "el nostre nen petit".

Jacob va néixer sa el 17 de febrer de 2020, amb Crouch registrat com el seu pare al certificat de naixement. Tot i això, la Sra. Prior va revelar que Barton va ser objecte d'agressions i maltractaments per part de Crouch durant almenys sis mesos, des que Jacob tenia només quatre mesos d'edat. A més, en un missatge de text, Jacob va ser referit com "el diable".



Els missatges de text van revelar com la parella posava Jacob al llit o l'enganxaven per 'plorar sense motiu', i al setembre va fer broma de banyar-lo en lleixiu. Quan van trucar als paramèdics el 30 de desembre, van trobar Jacob mort al seu llit i van creure que havia estat mort per molt més temps del que havien afirmat Barton i Crouch.

Barton i Crouch neguen l'assassinat, causar o permetre la mort d'un nen, fer que un nen pateixi danys físics greus i tres càrrecs de crueltat infantil. El judici continua, però s'espera que s'allargui entre sis i vuit setmanes.