Mossos d'Esquadra / @EP

L'operació dels Mossos d'Esquadra contra els Casuals , que descriuen com "la facció més violenta dels Boixos Nois", seguidors del FC Barcelona, s'ha saldat amb 25 detinguts a diferents municipis de Catalunya, principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona ia la capital catalana, i entre els arrestats hi ha alguns dels líders del grup encara que la investigació continua oberta i la policia catalana no descarta més detencions.

Els Mossos han explicat en un comunicat aquest divendres que, durant el dispositiu, han fet 17 registres en què han intervingut cinc armes de foc (una llarga i quatre curtes), diverses armes blanques com ganivets, katanes i matxets, a més de "altres armes prohibides" i armilles antibales.

Als detinguts els atribueixen els presumptes delictes d'homicidi, segrest, cultiu i trànsit de marihuana, amenaces, lesions, extorsió, desordres públics en l'àmbit de l'esport i organització criminal, i en els registres també s'han incautat anabolitzants i marihuana --en dos habitatges s'han desmantellat dues plantacions interiors amb unes 3.000 plantes cadascuna-- a més de 18.000 euros en efectiu, rellotges, vehicles d'alta gamma de procedència presumptament il·lícita i diversos dispositius electrònics.

En concret, les detencions han estat a Barcelona, Viladecans, Gavà, Prat de Llobregat, Castelldefells, Torrelles de Llobregat, Sant Pere Sacarrera, Sant Quintí de Mediona, Sitges, Corbera de Llobregat, Barberà del Vallès, Sabadell, Vallirana, L' Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixach, Sant Joan Despí, Sant Pere Ribes, Castellbisbal, Olesa de Bons Valls, Hostalets de Pierola (Barcelona), Cunit (Tarragona) i Girona.

La investigació del cas va començar arran de l'assalt violent el novembre del 2022 a un bar de Cornellà de Llobregat (Barcelona) freqüentat per seguidors radicals del RCD Espanyol, on diverses persones van resultar ferides, i al principi la policia va emmarcar la investigació a l'àmbit de la violència a l'esport i inicialment van identificar sis persones presumptament relacionades amb l'agressió.