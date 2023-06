Arxiu - Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat

Un agricultor de 76 anys ha mort aquest dijous al migdia després de declarar-se a Batea (Tarragona) un incendi de vegetació forestal a la finca on treballava, que ha cremat poc més d'una hectàrea i que no s'ha expandit més gràcies al mosaic de cultius del paratge.

Segons un comunicat dels Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís de l'incendi aquest dijous cap a les 12.00 i s'han activat 24 dotacions, cinc aèries.

El vent ha provocat que les flames guanyessin intensitat ràpidament, malgrat que el terreny mantenia certa humitat arran de les últimes pluges, cosa que ha propiciat la creació de focus secundaris a curta distància.

Tot i que el foc ha saltat pistes, les feines amb línies d'aigua, les descàrregues aèries i les maniobres de foc tècnic del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) dels Bombers han permès estabilitzar l'incendi cap a les 14.00.

A les tasques d'extinció també hi ha participat una brigada helitransportada de bombers d'Aragó, ia les 19.44 l'incendi s'ha donat per extingit.

Els agents rurals han accedit a la zona calenta per determinar les causes de l'incendi, que té com a origen probable la crema de marges agrícoles.

Es preveu que els equips de prevenció activa forestal revisin el perímetre aquest divendres per descartar punts calents.