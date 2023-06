La Policia Nacional ha recordat aquest dilluns les pautes de seguretat per evitar les estafes en lloguers de vacances durant aquest estiu en ser els ciutadans víctimes potencials de "gangues irresistibles" pel seu baix preu i de reserves i pagaments mitjançant enllaços maliciosos o d'anuncis falsos.

Arxiu - Cotxe de la Policia Nacional

La iniciativa ha estat llançada juntament amb Confiança Online i Airbnb, una plataforma digital dedicada a l'oferta d'allotjaments que ha realitzat una enquesta que revela que sis de cada deu clients reconeixen que durant l'últim any s'han tornat més selectius i sensibles al preu de els lloguers de vacances.

Aquestes dades, juntament amb altres que ha revelat l'estudi, estableix un escenari en què possibles estafadors poden persuadir potencials viatgers per fer pagaments a través de transferències bancàries mitjançant anuncis falsos, pàgines web clonades o trucades telefòniques, avisa la policia.

També es detecta que viatjar està per sobre d'altres preferències d'oci i que unes tres quartes parts dels usuaris, especialment els joves, asseguren que intentaran estalviar en reservar les escapades estivals, estant disposats a reservar impulsivament en veure el preu si això significa pagar menys i que estarien disposats a assumir riscos a l'hora del pagament abonant el cost per transferència fora de la plataforma.

DENUNCIAR A COMISSARIA QUALSEVOL ESTAFA



La Policia Nacional adverteix del risc que comporta aquesta pràctica, per això recomana no fer clic en enllaços que no esperes, desconfiar de les ofertes sospitosament barates o de l'exigència de dipòsits alts, així com pagar amb targeta ia través de la plataforma oficial.

S'insta els viatgers a estar especialment alerta en reservar unes vacances d'estiu. "Si es creu haver estat víctima d'una estafa, no s'ha de dubtar a denunciar el fet a qualsevol comissaria", recorda.

Es recomana proporcionar tots els detalls i dades que puguin facilitar la investigació, com rebuts que demostrin el pagament, captures de pantalla o informació de contacte de tot allò relacionat amb estafadors.

A l'hora de llogar paquets de vacances hi ha alguns patrons comuns que poden indicar que ens trobem davant de possibles estafadors: sol dir que és a l'estranger i fins i tot demanar una transferència internacional; revestir l'estafa de professionalitat mitjançant l'enviament i el contracte de lloguer; i exigir una resposta ràpida i el pagament d'un dipòsit per avançat.