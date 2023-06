Pistola - UNSPLASH

Un nen de 6 anys va trobar una arma sense assegurar a casa seva i va disparar dues vegades el seu germà d'1 any, segons la policia de Detroit (Estats Units). El nadó, que estava saltant en una cadira inflable en el moment del tiroteig, va rebre un tret a la galta i l'espatlla, va dir als periodistes el subcap del Departament de Policia de Detroit, Charles Fitzgerald, després de l'incident de dimecres a la nit .

El nadó es troba actualment estable, va afegir Fitzgerald.

Segons la policia, la mare dels nens era a casa d'un veí i el pare era al pati del darrere amb un home i altres nens treballant en una tanca.

"Aquí estem de nou. Un cop més, un altre incident sense sentit, prevenible i horrible”, va dir Fitzgerald durant una conferència de premsa. “Som molt, molt afortunats que el nen encara estigui amb nosaltres”, va afegir.



La pistola semiautomàtica no estava assegurada ni registrada i, encara que ningú no ha estat arrestat, la mare i el pare dels nens estan cooperant amb la investigació, va dir la policia.

“Hi ha cadenats per a armes, hi ha caixes fortes per a armes, hi ha el prestatge més alt que pots trobar a casa teva. Aixeca l'arma tan alt com puguis”, va dir Fitzerald als periodistes.