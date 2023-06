Ganivet / Arxiu

Una mare hauria assassinat els seus dos fills abans de dirigir-se al lloc de treball del seu marit i apunyalar-lo mentre portava una bata vermella, segons han informat els veïns. La dona, de 49 anys, va ser detinguda i actualment està sota custòdia.

El tràgic atac va tenir lloc a la residència familiar a Stoke-on-Trent ( Anglaterra ), on se sospita que la mare va assassinar els seus dos fills: Ethan John, d'11 anys, i Elizabeth John, de set. Després de cometre els terribles actes, la dona es va dirigir a peu al lloc de treball del seu marit, un centre de rentat de cotxes que estava tan sols a cinc minuts de distància, i el va apunyalar poc després de les 14.00 hores de diumenge passat , segons informa The Telegraph.

El pare va ser traslladat a l'hospital amb una ferida d'arma blanca a l'estómac i va rebre l'alta el mateix dia. Posteriorment, la policia va anar a la casa familiar, on van descobrir els dos nens inconscients i amb "lesions greus" a l'interior.

Segons va informar The Telegraph , un veí que va tenir una conversa amb el pare després de la seva alta hospitalària va esmentar que "està absolutament devastat per haver perdut els seus dos bells fills". Un testimoni de l'apunyalament va explicar l'escena: "Vaig escoltar crits i l'Alex, a qui conec del rentat de cotxes, va ser apunyalat a l'estómac... mentre era a la sala d'espera del local. El meu pare va veure l'Alex sent portat en llitera al hospital. Malgrat les seves ferides, encara somreia amb el somriure més gran a la cara i saludava el meu pare. Ell no sabia en aquell moment que els seus fills estaven morts".

Per part seva, la mare de 49 anys va ser arrestada a la casa per la seva presumpta relació amb l'apunyalament. Es van trobar els dos fills inconscients amb ferides greus, que lamentablement van morir al lloc malgrat els intents desesperats dels paramèdics. La dona ha estat arrestada novament sota sospita d'assassinat i es troba sota custòdia policial.