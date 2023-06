Estació de metro de Fuencarral / Wikipedia Commons

El 8 de juny passat, una turista anglesa de 29 anys va morir al caure des d'un quart pis al pati interior de l'hostal on s'allotjava al carrer Fuencarral, a Madrid. La dona morta es deia Eden Young i era una periodista anglesa que estava de vacances a la ciutat.

Després d?investigar el cas, la Policia Nacional va descartar que es tractés d?un suïcidi i apunta que es va tractar d?un accident. La jove era periodista i treballava com a periodista i editora d'una revista i un podcast centrats en la cultura pop, titulats Polyester .

La policia va inspeccionar el lloc dels fets i després de finalitzar la investigació, es va arribar a la conclusió que havia estat un accident, ja que no hi havia cap indici de mort violenta, i tampoc no van trobar evidències que suggerissin la possibilitat d'un suïcidi.

La Gina, l'amiga de la morta, va relatar que la nit anterior havien sortit de festa i que havien tornat a l'allotjament sense cap contratemps.

La família d'Eden Young ha iniciat una campanya de crowdfunding per repatriar el cos al Regne Unit, la qual ha rebut una resposta massiva. Fins al moment de finalitzar aquesta edició, s'havien recaptat 28.000 lliures, superant àmpliament la meta inicial de 5.000 lliures.