Catalunya press destrals

Agents de la Policia Local de Màlaga i de la Policia Nacional han detingut dos individus de 37 i 38 anys com a presumptes autors dels delictes d'amenaces, danys i lesions greus utilitzant armes blanques.

Els fets van tenir lloc cap a les 00.10 hores de la nit del divendres al dissabte 20 de maig en avinguda José Ortega i Gasset, quan, segons sembla, es va produir una cruïlla de mirades entre els dos individus i quatre barons més que estaven a l'interior de un cotxe, entre els quals hi havia la víctima, arran del qual els primers, presumptament, van amenaçar que si es trobaven al lloc quan tornessin "els picarien", han indicat en un comunicat.

Moments després, pel que sembla, els dos individus van tornar portant una destral de cuina o matxeta cadascun d'ells, amb què van copejar amb gran virulència la part del darrere del turisme amb la presumpta intenció d'assolir els seus ocupants, arribant a fracturar la lluna, cosa que motiu que tres dels quatre homes, tement per les seves vides, sortissin del cotxe i fugissin del lloc a la carrera, quedant únicament la víctima pel fet que estava lesionat i necessitava de l'ús de crosses, cosa que li va impedir marxar, aprofitant aquest fet els agressors per, presumptament, centrar-s'hi.

Després de ser avisada a través de la Sala 092 de la Policia Local de Màlaga, una patrulla del Cos es va personar amb pressa al lloc, cosa que va fer desistir els individus, que van emprendre la fugida tot just adonar-se de l'arribada dels policies locals, que van aconseguir interceptar un dels presumptes implicats pels voltants, que va reconèixer els agents "haver tingut una baralla sense cap importància", sent detingut.

Pel que sembla, segons manifestacions de la pròpia víctima, els individus es van abalançar cap a ell amb les destrals amb la intenció de colpejar-lo al cap, aconseguint esquivar els cops amb les mans, tot i això no va poder evitar patir alguns impactes i talls a les extremitats, entre ells un tall profund en un dels genolls, pels quals va precisar assistència facultativa, havent perdut molta sang, arribant a manifestar als policies locals que "no sabia com era viu perquè venien a matar-lo".

L'endemà al matí, una altra dotació de policies locals va localitzar a la via pública les armes blanques presumptament utilitzades per perpetrar l'agressió, concretament al costat d'un supermercat ubicat als voltants, tractant-se de dos ganivets de cuina tipus destrals, dels quals un encara presentava taques de sang, sent intervinguts i aportats en dependències policials per a la posterior investigació, de la qual es va fer càrrec la Comissaria de Districte Oest de la Policia Nacional.

Les indagacions policials van culminar al començament d'aquesta setmana quan policies nacionals van localitzar i van procedir a la detenció del segon presumpte implicat en els fets. Tots dos detinguts han estat posats a disposició judicial.