Diversos Bombers i agents de la Policia treballen al cotxe en una riera seca a la zona de Can Font, el 14 de juny del 2023, a Ullastrell, Barcelona, Catalunya (Espanya). - Lorena Sopêna - Europa Press

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han identificat peces de roba de la dona desapareguda a Ullastrell (Barcelona) després de les pluges d'aquest dimarts.

Així ho ha explicat el cap d'Intervenció dels Bombers de la Generalitat, Hector Serrat, en declaracions als periodistes aquest dijous.

Ha detallat que la roba ha estat trobada a diverses punts d'una riera seca de la localitat, a la zona de Can Font, on ja van trobar un cotxe amb el cadàver d'un home a dins.

"Haver trobat peces de roba de la desapareguda ens dóna indicis que estava dins del cotxe. La peça més llunyana s'ha trobat a 3 quilòmetres i la més propera a 300 metres", ha explicat Serrat.

Ha manifestat que l'aigua va baixar amb molta energia i que "va ser com una centrifugadora, i per això el cotxe va quedar molt malmès, igual que el cos que hi havia a dins".