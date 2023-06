Agents dels Mossos al dispositiu de cerca. Foto: Europa Press

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra continuaran buscant aquest divendres 16 de juny el matí la dona desapareguda a Ullastrell (Vallès Occidental) després de les pluges de dimarts 13.

Els Bombers preveuen activar 8 de les seves dotacions , entre les quals hi haurà el grup caní, unitats subaquàtiques, unitats de prevenció activa forestal i dotacions terrestres . La seva intenció és tornar a recórrer el torrent i el riu i prioritzar la zona dels marges, on hi ha branques apilades.

A les 8 del matí ha arrencat una reunió de coordinació per organitzar el rastreig dels voltants de la zona en què dimecres 14 passat van trobar un mort a l'interior d'un cotxe, a la zona de Can Font.

Aquest dijous els serveis d'emergències van identificar peces de roba de la dona desapareguda en diversos punts d'una riera seca de la localitat i hi veuen indicis que la dona era dins del cotxe.