Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional va detenir a Saragossa una dona que havia abandonat el seu fill, fent-ho passar per un menor d'edat no acompanyat (MENA) per intentar cobrar ajudes per aquesta situació.

La investigació es va posar en marxa a principis d'aquest mes, quan agents del Grup III de la Unitat Contra Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Brigada de la capital d'Aragó van saber que un menor s'havia presentat com a MENA en un els centres i deia estar situació de desemparament.

Els agents van localitzar la mare a l'aeroport intentant marxar d'Espanya sense el menor. La dona va ser detinguda i traslladada a dependències policials, segons van informar des de la Prefectura Superior de Policia Nacional a Aragó.

Des del mateix cos han explicat que no és el primer cas d'aquestes característiques que passa. De fet, la policia diu que és un delicte que han registrat amb periodicitat durant la darrera dècada, sobretot al sud d'Espanya.

En fer-se l'Estat càrrec del menor, s'aconsegueixen certs beneficis socials i, posteriorment, es poden acollir a un reagrupament familiar que obri les portes d'Espanya a qualsevol efecte legal.