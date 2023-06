L'estat en què van quedar els vehicles. Foto: Twitter (@bannamitutto)

Consternació a Itàlia . El repte viral d'uns youtubers d'aquest país ha acabat amb la mort d'un nen de 5 anys. Els streamers volien passar 50 hores fent voltes per Roma a gran velocitat conduint un Lamborghini, però en un moment del seu trajecte van xocar contra un vehicle on anaven una dona i els seus 2 fills. Un d'ells, un nen de 5 anys, va morir per l'impacte, mentre que la dona i la seva filla van resultar ferides.

El nen va morir abans d'arribar a l'hospital, mentre que la seva germana, de 3 anys, i la mare van ser hospitalitzades. Diferents mitjans locals apunten que no es tem per la vida.

Al vehicle que va provocar el sinistre, llogat, anaven muntats 5 joves d'entre 20 i 23 anys, que anaven gravant el que passava per al canal The Borderline, que té més de 600.000 subscriptors.

L'agència ANSA explica que la policia ha engegat una investigació per homicidi involuntari. L'home que anava conduint al moment del xoc, un jove de 20 anys, va donar positiu en cànnabis.