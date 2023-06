Foto: Wikipedia

La Guàrdia Civil ha hagut d'intervenir per retirar una serp d'uns dos metres de longitud que s'havia colat en un habitatge de Belmez (Còrdova).

Segons informa l'Institut Armat, una veïna va comunicar que havia observat que una colobra de grans dimensions havia accedit a l'interior del seu habitatge, concretament a la cuina .

Així, les patrulles de servei a la zona es van desplaçar al lloc amb l'equip necessari per capturar el rèptil, que van localitzar als baixos dels mobles de la cuina , enrotllada en una cantonada dels mateixos, aconseguint els guàrdies civils capturar-la després d'aconseguir que abandonés el lloc on es trobava refugiada. Posteriorment, va ser alliberada al medi natural, en un lloc apropiat per a això.

Des del cos recorden que si cal comunicar qualsevol emergència es pot fer a través del telèfon 062 des del qual atenen directament les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.