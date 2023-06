Foto: Wikipedia

Una dona de 21 anys va morir després de ser agredida i empesa pel penya-segat d'un dels llocs turístics més populars d'Alemanya, el castell de Neuschwanstein, a Baviera, segons ha explicat la policia local.

La dona va morir durant la nit després de patir ferides greus, va dir la policia bavaresa en un comunicat emès el passat 15 de juny. La víctima havia anat d'excursió el dia anterior amb una amiga, una dona de 22 anys, a prop de l'històric Marienbrücke, un pont conegut per les vistes al castell de Neuschwanstein.

Allà van conèixer un home de 30 anys que les va convèncer que el seguissin per un sender ocult que conduïa a un mirador, segons la policia. Després de guiar les dones pel corriol, l'home “va atacar físicament” la dona de 21 anys, segons la policia. Després, l'home va escanyar la dona de 22 anys i la va empènyer per un pendent costerut després que ella intervingués per ajudar la seva amiga.

La policia creu que l?home va intentar cometre un delicte sexual contra la víctima. L?atacant, que va fugir de l?escena, està sota custòdia policial, segons la policia. Està sent investigat per sospita d'assassinat, intent d'assassinat i intent de delicte sexual , va afegir el cos.