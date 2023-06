L´ermita de Sant Sebastià. Foto: Wikipedia

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 80 anys per presumptament provocar un incendi i llançar 2 pedres dins de l'ermita de Sant Sebastià de Bescanó.

Els fets van passar el 24 de maig, quan un testimoni va trucar al telèfon d'emergències 112 alertant que hi havia foc a l'ermita. Després d'extingir el foc, els Mossos van iniciar una investigació, i van observar que a l'interior hi havia restes de líquid inflamable i dues pedres que "havien estat llançades des de l'exterior amb la intenció de trencar els vidres per facilitar la propagació del foc".

L'incendi va afectar la vegetació propera, diversos objectes de valor històric i l'estructura i pintura del mateix centre de culte del segle XVII, catalogat com a Patrimoni Cultural català.

Fonts policials han explicat que l'home "podria haver actuat per motius racistes i islamòfobs davant el pensament que aquesta ermita es convertiria en una mesquita".

Per aquest motiu, l'home va quedar detingut per un delicte contra el patrimoni amb l'agreujant de cometre'l presumptament per motius ideològics i, després de declarar a comissaria, va quedar en llibertat en espera de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.