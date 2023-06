Alcohol / Freepik

Un noi de 20 anys va acompanyar una noia semiconscient a casa seva, i moments després li va fer una foto abans d?agredir-la sexualment. Aquesta és la conclusió a què s'ha arribat al Tribunal de la Corona de Cardiff (Gal·les). El noi, Preet Vikal, va trobar la noia en un estat d'embriaguesa elevat fora d'un local de música a la capital gal·lesa, i es va oferir a portar-la de tornada a la seva habitació als braços.

El fiscal Matthew Cobbe va explicar que Vikal no coneixia la noia, i que els fets van tenir lloc el 3 de juny de l'any passat. "La víctima havia begut en excés i al final de la nit estava, clarament, irremeiablement intoxicada", explicava.

“El record de la víctima de la nit és gandul, però sabia que ella i els seus amics havien començat a beure a casa abans d'anar a un bar a Mill Lane i després a Live Lounge. Ella podia recordar fragments del seu temps a Live Lounge, però no podia recordar anar-se'n”, va argumentar.

Després d'abandonar el Live Lounge amb els seus amics, la víctima es va trobar amb Vikal, un estudiant d'enginyeria que també havia estat bevent al lloc. El noi es va unir al grup de la víctima i aviat es van avançar prou per separar-se de la resta del grup.

Les imatges de les càmeres de seguretat, que es van presentar com a evidència al tribunal, van mostrar Vikal portant la víctima als braços i després sobre les espatlles al voltant de les 4 del matí. Després, la va col·locar a terra i la va ajudar a posar-se dreta. Mentre passaven davant del pub Blackweir, la víctima caminava, però es recolzava fortament a Vikal.

Vikal va portar la víctima a la seva habitació a Talybont i va prendre el que el fiscal va descriure com una "fotografia de trofeu" al seu llit. Tot i que la víctima no estava nua, la imatge era comprometedora. Ella no recordava la violació, però sí que recordava despertar-se nua al costat del noi al seu llit. En aquell moment, no sabia on era ni amb qui era.

Després que l'acusat se n'anés, la víctima li va demanar la seva direcció d'Instagram i li va enviar un missatge preguntant-li si havien tingut relacions sexuals i, en cas afirmatiu, si havien utilitzat protecció. La resposta que va rebre va ser que sí, havien tingut relacions sexuals, però no havien utilitzat protecció. Al tribunal van explicar que Vikal va enviar la fotografia a un amic el mateix dia i va comentar al xat que s'havia "oblidat" d'usar un condó.

El mateix dia, la víctima va denunciar Vikal a la policia i va ser arrestat. L'endemà, el noi va fer una declaració preparada en què afirmava que la víctima havia estat una “participant voluntària”. Tot i això, va quedar clar, segons Cobbe, que la víctima estava massa borratxa per donar el seu consentiment per tenir relacions sexuals. Tot i això, Vikal es va declarar innocent inicialment, però finalment va admetre la violació el dia del judici.