Han estat detingudes quatre dones a Móstoles, Puertollano i Jerez de la Frontera i una està a la presó. | @EP

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb els Mossos d'Esquadra, han desarticulat un grup criminal format per quatre dones entre 18 i 41 anys, pertanyents a un mateix clan família, en detectar-se la circulació d'una gran quantitat de bitllets falsos de 200 i 500 euros que presentaven elements comuns de falsificació des del mes de setembre del 2022. S'estima que van introduir més de 100.000 euros al circuit financer des que es va iniciar la investigació.

Un cop analitzades les denúncies que presentaven un modus operandi similar, els investigadors van poder determinar que els investigats accedien a establiments comercials vestits amb túniques i vels (hijabs) i simulaven accent àrab, segons ha informat el cos policial en un comunicat. Utilitzaven els bitllets legítims de 200 o 500 euros per adquirir qualsevol producte.

Un cop els treballadors comprovaven l'autenticitat dels bitllets, les investigades demanaven que el bitllet els tornés al·ludint al fet que tenien l'import exacte, o bé, el recuperaven al·legant sentir-se vexades i víctimes d'un tracte racista.

L'enrenou que creaven dins de l'establiment i la violència verbal emprada, intimidava els treballadors de l'establiment i creava prou distracció per culminar eficaçment el delicte.

En aquell moment, les autores intercanviaven ràpidament el bitllet legítim per un bitllet fals que ja no era comprovat per l'encarregat de l'establiment, ja que considerava que era el mateix bitllet que ja havia verificat. Immediatament, les autores abandonaven el comerç proferint insults i exabruptes.

Els investigadors van aconseguir identificar els distribuïdors de les falsificacions i es van adonar que eren membres d'un mateix clan familiar d'ètnia gitana, que ja havien estat detinguts en operatius policials anteriors i havien estat condemnats per fets similars.

Els bitllets falsos es feien als domicilis dels investigats i eren confeccionats artesanalment i en poques remeses, fet que va dificultar enormement les gestions de recerca i localització del punt de producció.

Finalment, l'operatiu policial va concloure amb la realització d'una entrada i registre a Móstoles (Madrid) on van ser detingudes dos membres del clan familiar, més una altra detinguda a Puertollano. La quarta detenció va ser realitzada a Jerez de la Frontera (Cadis) pel grup de fugitius de Policia Nacional.

La investigació ha estat dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i els detinguts van passar a disposició judicial el dia 1 de juny passat. Una de les detingudes va ingressar a la presó, mentre que les altres tres van quedar en llibertat amb càrrecs.

A la investigació han participat, per part de Policia Nacional, membres de la Brigada de Recerca del Banc d'Espanya (BIBE) adscrita a la UDEF de la Comissaria General de Policia Judicial, així com les Brigades de Policia Judicial de Barcelona i Puertollano i, per part dels Mossos d'Esquadra, la Unitat Central de Falsificació de Moneda de la Divisió de Recerca Criminal.