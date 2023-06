Les autoritats sospiten un cas d'homicidi-suïcidi i continuen investigant els tràgics esdeveniments.| @EP

En una esgarrifosa troballa, les autoritats van informar que sis persones, incloent-hi tres nens, van ser trobades sense vida en una casa incendiada al comtat de Marion. Segons les primeres investigacions, tot apunta a un cas d'homicidi-suïcidi que ha commocionat la comunitat.

Dijous a la nit, la policia va rebre una trucada d'emergència que alertava sobre trets en un habitatge ubicat a Sequatchie, una comunitat no incorporada a unes 30 milles a l'oest de Chattanooga. A l'arribar al lloc, els agents es van trobar amb l'esgarrifosa escena de la casa embolicada amb flames, segons el comunicat emès per l'Oficina de Recerca de Tennessee.

Quan els bombers van aconseguir extingir el foc, els equips de rescat van descobrir els cossos sense vida de tres adults i tres nens dins de la residència. Un setè individu, un adult, va ser traslladat d'urgència a l'hospital a Chattanooga a causa de ferides de bala, segons va informar el TBI.

Fins ara, les autoritats no han revelat la identitat ni les edats de les víctimes, i la investigació continua en curs per aclarir els detalls d'aquest tràgic succés. Tot i això, el TBI ha confirmat que la persona que es creu responsable de l'incident es troba entre els morts i asseguren que no hi ha un perill immediat per a la seguretat pública.

El xèrif Bo Burnett, visiblement impactat per la brutalitat del crim, va expressar la seva consternació en descriure l'escena del crim com una de les pitjors en què ha estat involucrat al llarg de la seva carrera com a oficial de la llei. "Escoltes sobre aquestes coses, però aquesta és una de les pitjors que he presenciat", va afirmar Burnett en una entrevista amb WTVC-TV.

Els cossos de les sis persones mortes van ser traslladats a Nashville, on se'ls faran autòpsies per obtenir més informació sobre les circumstàncies de la seva mort. Mentrestant, la comunitat local es troba commocionada i consternada per aquesta tragèdia que ha deixat un profund dolor a la regió.

A mesura que avança la investigació, les autoritats continuen buscant respostes i tractant de comprendre què podia haver portat aquest devastador desenllaç. La comunitat espera trobar alguna forma de consol i suport enmig d'aquesta pèrdua terrible mentre s'uneixen per enfrontar aquesta tragèdia sense precedents.

La investigació continua i s'espera que els propers dies es donin més detalls sobre aquest tràgic succés que ha enllotat Marion County, Tennessee.