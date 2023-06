Foto: Emergències Sevilla

Una dona de 24 anys, conductora d'un turisme sense assegurança i que superava el doble de la taxa màxima d'alcoholèmia permesa, s'ha saltat un semàfor en vermell i ha envestit un taxi que circulava correctament pel carrer Carlos Marx, a Sevilla.

El succés va passar cap a les 7 del matí del passat diumenge 18 a l'altura de l'avinguda Parque Amate, segons ha informat a les seves xarxes socials la Policia Local, que ha instruït diligències a la conductora com a investigada no detinguda, per un delicte contra la seguretat viària.

Les primeres informacions alertaven de persones atrapades després del xoc i apuntaven a una gravetat més gran, extrem que afortunadament es va descartar. Tot i això, totes les persones implicades, un total de cinc, van ser traslladades a centres hospitalaris són pronòstic lleu sense ingrés.

Al vehicle responsable del sinistre hi viatjaven la conductora, de 24 anys, amb una altra de 21 i un home de 22. Mentre que al taxi afectat, que estava fora de servei, hi havia dos homes de 63 i 61 anys, respectivament.

Els Bombers i personal d'emergències van intervenir al lloc, per la qual cosa el carrer va estar tallat durant les tasques dels efectius i la neteja posterior. El vehicle sense assegurança va ser dipositat als magatzems municipals.