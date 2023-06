La Guàrdia Urbana de Lleida investiga des de dissabte a la tarda l'atropellament mortal d'un home que anava en cadira de rodes a la ciutat, segons han explicat fonts properes als fets aquest dilluns.

Guàrdia Urbana @ep

Han detallat que aquest diumenge els agents van buscar el vehicle causant de l'atropellament, i van localitzar un cotxe estacionat en un carrer de la localitat, proper al lloc de l'accident i amb "desperfectes compatibles amb l'accident".

La Guàrdia Urbana va contactar amb el propietari del vehicle, que a la tarda es va personar a la comissaria de la policia amb una dona, i els agents "van confirmar la implicació del vehicle a l'atropellament, encara que el conductor va manifestar que no era conscient que ho hauria atropellat, pensant que es va tractar d'una caiguda accidental del vianant”.

La dona --parella del conductor--, que segons manifesta ocupava el seient del copilot, va ser la persona que "va baixar del vehicle per interessar-se pel vianant, abandonant el lloc en comprovar que ja estava sent atès per altres persones i que s'havien activat els serveis d'emergència".

"La resta de consideracions, com qui conduïa veritablement el vehicle o els motius per abandonar el lloc de l'accident, encara s'estan investigant" , han afegit les mateixes fonts.

A més, han explicat que el conductor del vehicle és un veí de Lleida de 41 anys i que té vigent una suspensió temporal per conduir, i per això "no disposa de permisos en vigor".