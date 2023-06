Serveis d'emergència no han pogut salvar la vida d'una dona de 75 anys que ha mort aquest dilluns per síndrome d'immersió a la Platja de Dos Mares, al terme municipal de San Javier, segons han informat fonts del Centre de Coordinació d'Emergències de la Regió de Múrcia.

Ambulància a Múrcia @ep

El succés ha passat cap a les 14.31 hores, quan el telèfon únic d'emergències '1-1-2' ha rebut una trucada informant que hi havia un cos flotant a la platja de Dos Mares al terme municipal de San Javier.

Una persona l?ha tret de l?aigua. A l'arribada de personal Sanitari informa que la senyora de 75 anys ha mort per síndrome d'immersió.

Al lloc s'hi han desplaçat una patrulla de Policia Local de l'Ajuntament de San Javier, personal de Protecció Civil de l'Ajuntament de San Javier, una patrulla de Guàrdia Civil i una ambulància del Servei d'Urgències i Emergències Sanitàries '061'.

QUÈ ÉS EL SÍNDROME D'IMMERSIÓ

L' aigua és una font de diversió, relaxació i aventura per a moltes persones. Ja sigui nedant al mar, practicant esports aquàtics o simplement gaudint d'un refrescant capbussó a la piscina, passar temps a l'aigua pot ser una experiència gratificant. Tot i això, és important ser conscient dels possibles riscos associats amb la immersió a l'aigua, especialment quan no es prenen les precaucions adequades. Un fenomen conegut com a síndrome d'immersió a l'aigua pot ser un d'aquests riscos.

La síndrome d'immersió es produeix quan una persona passa molt de temps a l'aigua, ja sigui nedant, bussejant o fent activitats aquàtiques, i el seu cos es veu afectat pels canvis en la temperatura i la pressió de l'aigua. Aquesta síndrome es pot presentar en diferents formes i pot tenir conseqüències greus si no se li presta atenció.

Un dels perills principals de la síndrome d'immersió a l'aigua és la hipotèrmia. Quan una persona està submergida en aigua freda durant un període prolongat, el cos pot perdre calor més ràpidament del que pot produir-lo. Això pot portar a una disminució de la temperatura corporal, cosa que provoca calfreds, entumiment, debilitat i, en casos extrems, fins i tot pèrdua de consciència. És fonamental tenir en compte la temperatura de l'aigua i fer servir roba adequada, com a vestits de neoprè, en condicions fredes per evitar la hipotèrmia.

A més de la hipotèrmia, la síndrome d'immersió a l'aigua també pot estar associada amb altres riscos, com la deshidratació. Encara que pugui semblar contradictori, passar molt de temps a l'aigua pot provocar una pèrdua de líquids a través de la transpiració i l'exposició al sol. És essencial mantenir-se hidratat, bevent aigua regularment, encara que no se sent set mentre s'està a l'aigua.

Un altre perill potencial de la síndrome d'immersió a l'aigua és el barotrauma. Això passa quan hi ha una diferència significativa en la pressió de l'aigua entre l'ambient aquàtic i els espais interns del cos, com les orelles i els pits paranasals. Els canvis bruscos de pressió poden causar dolor, malestar i fins i tot lesions en aquests òrgans. En bussejar a profunditats significatives, és important igualar la pressió dins de les orelles i els pits paranasals mitjançant tècniques com la maniobra de Valsalva.

Per prevenir la síndrome d'immersió a l'aigua i els seus riscos associats, és crucial prendre certes precaucions. Algunes d'aquestes mesures inclouen: