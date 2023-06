Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut un home a Barcelona que volia casar la seva filla amb un familiar seu, en contra de la voluntat de la dona, evitant un cas de matrimoni forçós . Se li imputen delictes de tràfic d'éssers humans amb fins de matrimoni forçat, d'afavoriment a la immigració irregular i falsedat documental.

S'han pogut obtenir proves que determinen que la intenció del detingut era casar, sigui com sigui, la seva filla amb un nebot seu.

L'agost de l'any 2021, la família al complet es va desplaçar al país d'origen per assistir al casament d'una de les filles amb un cosí seu. L'ara també víctima va assistir a la celebració, obligada pel seu pare, amb el pretext d'acompanyar la família i estar amb la seva germana a la celebració. Un cop allà va poder comprovar l'engany, ja que el seu pare pretenia casar-la a ella també amb un altre dels nebots, ja que, segons defensava, el casament ja havia estat concertat entre les dues parts i havia de prevaler el seu criteri com a cap de família.

En negar-se la dona a contraure matrimoni contra la seva voluntat, amb un home ostensiblement més gran que ella, a qui amb prou feines coneixia, va ser agredida físicament, utilitzant una violència extrema i fins i tot arribant a causar-li greus lesions. La intervenció de terceres persones que van acudir al seu auxili va evitar en aquell moment mals majors. Segons manifesta ara la víctima, fruit de la brutal agressió no es van poder fer tots els tràmits perquè es constituís el matrimoni. No obstant, i per a la seva sorpresa, ara ha pogut veure que sí que hi ha documents que certifiquen que està casada amb aquella persona.

Segons ha pogut descobrir-se en avançar la investigació, l'objectiu del detingut, a més de casar la seva filla amb aquella persona, era portar el nebot a Espanya, obtenint una autorització de residència i treball a favor d'aquest; al·legant per això que aquesta persona és cònjuge d'una persona estrangera, en aquest cas la víctima, resident legal a Espanya amb autorització renovada. D'aquesta manera, acollint-se a un suposat emparat per l'actual legislació en matèria d'estrangeria, se li eximiria el nebot de complir el requisit de la situació nacional de l'ocupació.

De fet, una de les coses que la investigació ha pogut acreditar és que els tràmits per obtenir aquest permís ja es van iniciar el mes de març passat. Es dóna la circumstància que lautorització inicial de residència i treball a favor del nebot del detingut se sosté també en un certificat de matrimoni presentat davant lautoritat governativa; el qual es pressuposa fals, atès que a víctima nega haver signat íntegrament el contracte matrimonial.