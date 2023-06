Una dona ha mort en ensopegar a les escales mentre es divertia amb el seu millor amic, recreant la interpretació de George Michael d'una cançó d' Elton John . Lisa Price , de 36 anys, i el seu amic Dom Farrington, de 30 anys, solien fer una interpretació en què la mare de quatre fills fingia ser la cantant de Rocketman.



Lisa es va inspirar en l'últim espectacle de Michael durant la seva gira de 1991, quan va sorprendre la multitud a l'estadi de Wembley en cantar a duo amb John a la cançó "Don't Let the Sun Go Down on Me". Com a part d'una dinàmica divertida, Lisa solia fingir ser John, imitant la seva actuació, i Dom solia unir-s'hi en aquesta interpretació.

No obstant, la dona va ensopegar accidentalment per unes escales i es va donar un cop al cap a casa seva a Rossendale (Anglaterra). Els dos amics van estar bevent durant la tràgica tarda, i quan va caure, Dom la va portar a un sofà per intentar reanimar-la, però no va poder despertar-la.

Durant la investigació sobre la mort de Lisa, es va explicar que aproximadament una hora i mitja després de la caiguda, Dom va contactar amb els serveis d'emergència. Tot i els incansables esforços dels paramèdics, lamentablement, Lisa va ser declarada morta.