Barry Lee Jones. FOTO:DEPARTAMENT DE CORRECCIONS, REHABILITACIÓ I REINGRÉS D'ARIZONA

Un home d' Arizona (Estats Units) va ser alliberat dijous passat després de passar gairebé tres dècades a la presó, condemnat a mort, per un delicte que ara la justícia ha acordat que no va cometre. Barry Lee Jones, que ara té 64 anys, va ser sentenciat a mort el 1995 després de ser condemnat per càrrecs d'assassinat en primer grau, agressió sexual i tres càrrecs d'abús infantil en relació amb la mort el 1994 de la filla de 4 anys de la seva filla. núvia, segons l?ordre judicial citada per Associated Press.

Els fiscals havien afirmat prèviament que la nena estava sota la cura de Jones quan va morir i que ell era responsable de les lesions traumàtiques internes que van causar la seva mort.

Tot i això, un jutge del comtat de Pima va ordenar l'alliberament de Jones aquesta setmana després que Jones acceptés un acord de culpabilitat per assassinat en segon grau que establia que l'evidència mèdica reavaluada demostrava que Jones no va causar les lesions de la nena. Tot i això, no va demanar atenció mèdica la nit anterior a la seva mort, tot i que la nena estava molt malalta.

Segons els informes, Jones i el seu equip legal van dir que el seu advocat designat pel tribunal en aquell moment no havia investigat ni proporcionat troballes mèdiques que argumentessin contra el cronograma de l'acusació.

"La nostra nova evidència mèdica va establir que aquesta lesió que tenia la nena podia venir de fa tres, quatre, cinc dies, potser fins a una setmana", va dir l'investigador retirat Andrew Sowards a 3TV/CBS 5. El 2018, tant el tribunal federal de districte com el Novè El Tribunal de Circuit d'Apel·lacions van acordar que tenia dret a un nou judici, segons el mitjà.

Però el 2022, la Cort Suprema dels EUA va ignorar el seu propi precedent i va fallar en contra de Jones, dient que els tribunals federals no tenien el poder de revisar el cas, fins i tot amb prova d'innocència, informa Arizona Republic.

Mentre Jones encara era al corredor de la mort, el fiscal general d'Arizona va dur a terme una investigació independent del cas i, poc després, l'oficina va decidir revocar la condemna i arribar a un acord amb els advocats de Jones.

“Després de gairebé 30 anys al corredor de la mort per un crim que no va cometre, Barry Jones finalment torna a casa”, va dir el defensor públic federal Cary Sandman en un comunicat obtingut per 3TV/CBS5. "El senyor Jones va passar gairebé tres dècades al corredor de la mort d'Arizona malgrat l'evidència convincent que era innocent dels càrrecs d'haver agredit fatalment Rachel Gray”, va afegir.

"Esperem que Barry pugui gaudir la resta de la seva vida en pau, envoltat de la seva família i amics" , va afegir Sandman.