Bombers / @EP

Una dona ha mort aquest dimecres al matí després de precipitar-se pel balcó d'un pis que estava en flames a Balaguer , al carrer Monteró. A més, un home ha patit ferides greus.

Set equips de bombers han acudit al lloc per extingir el foc, però no han pogut fer res per salvar la dona, que ha saltat per la finestra per escapar-se del foc. Pel que fa a l'home, ha pogut ser rescatat amb cremades.

De moment, s'han desallotjat uns quinze veïns dels dos edificis adjacents.