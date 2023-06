Spiderman / Twitter @999herts

Aquest dimarts es va dictar sentència de presó per a un grup de 'bromistes' d'Internet que van assaltar un Asda, un hipermercat del Regne Unit, mentre anaven vestits de personatges, com Spiderman o Caputxeta Vermella, entre d'altres. L'assalt es va perpetrar a la sucursal del supermercat ubicada a Clapham Junction, al sud-oest de Londres, el juliol del 2021.

Durant l'incident, el professor i campió de kick-boxing de 32 anys, Josh McDonald, va agredir Lauren Scott, una empleada d'Asda, donant-li puntades de peu i cops fins a deixar-la inconscient.

A més, George O'Boyle, de 30 anys, també va rebre una condemna de presó després que es difongués un vídeo seu en què se'l veia vestit com el personatge de comèdia televisiva Ali G, colpejant a la cara el gerent de la botiga fins a 15 ocasions.

Tant O'Boyle com McDonald, que són pares de dos fills cadascun, van ser condemnats per admetre els càrrecs d'agressió que van resultar en dany corporal greu i disturbis violents.

A més, McDonald també va confessar haver comès una agressió premeditada en un incident no relacionat. Durant el dia i en ple centre de la ciutat de Northampton, va trencar un got al cap d'un home i després va procedir a tallar-lo amb cura amb un fragment que va recollir del terra.

Com a resultat de les seves accions, McDonald ha estat condemnat a sis anys i sis mesos de presó, amb una supervisió addicional de tres anys i sis mesos, a causa de la seva consideració com una amenaça per al públic a causa de les seves "actituds problemàtiques cap a la masculinitat" .

D'altra banda, O'Boyle, que prèviament havia afirmat als seus seguidors en línia que els supermercats eren el seu "pati d'esbarjo", ha estat sentenciat a dos anys i dos mesos de presó per ser considerat "un líder del caos".

Al judici, l'advocat de la defensa, Kerry Moore, va esmentar com a atenuant que l'incident a Asda va ser "una entremaliada irresponsable, juvenil i estúpida, amb la intenció d'organitzar una festa als passadissos com una broma aquella nit" que va sortir de control.

Sophie Roberts, de 20 anys, que estava disfressada com a 'Caperucita Roja' i és una mare aturada de dos fills de Northampton, així com la fillastra de McDonald, s'enfrontarà a la seva sentència el proper mes per agredir la senyoreta Scott a la cara i pel seu comportament amenaçador.

Rikki McKenzie, de 36 anys, resident de Northampton i conegut per la seva personificació d''Andy, el fals discapacitat de Little Britain' a la televisió, va rebre una sentència suspesa pel seu comportament amenaçador. Rikki, que utilitza una cadira de rodes i té una sola cama, era fàcilment identificable a la botiga per la seva llarga perruca rossa.

Durant l'audiència, es va poder saber que Rikki McKenzie, conegut com l''home de l'exèrcit', havia utilitzat la seva cadira de rodes per agredir el personal, que el va repel·lir colpejant-lo amb bosses de gel per enderrocar-lo a terra. Mark Pettigrew, de 38 anys i resident de l'oest de Londres, va rebre una sentència comunitària el mes passat per la seva participació al disturbi públic.

O'Boyle havia convocat l'esdeveniment per als seus nombrosos seguidors en línia a TikTok i Instagram, i com a resultat, una gran multitud es va congregar, incloent molts vestits amb disfresses.

Un gran nombre de persones del grup estava enregistrant l'assalt a la botiga i transmetent-lo en viu a través d'Internet.