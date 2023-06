Gat atacat / Guàrdia Civil

Efectius del Lloc Principal de la Guàrdia Civil d'Almansa han detingut un veí d'aquesta mateixa localitat, de 28 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la flora i la fauna i els animals domèstics, després d'ocasionar lesions greus a un gat al disparar amb una arma daire comprimit.

La Guàrdia Civil d'Almansa va tenir coneixement, a través d'una veïna de la seva mateixa localitat, de les greus lesions que presentava una de les seves mascotes, concretament un gat, en patir els impactes de diversos perdigons de plom al cap i un ull de les que va haver de rebre assistència en una clínica veterinària.

Arran d'aquesta informació, els agents encarregats de les investigacions van realitzar les gestions oportunes per identificar l'autor dels trets, que segons les primeres indagacions es van fer des d'algun lloc proper a l'habitatge de la propietària de l'animal, ha informat la Guàrdia civil a un comunicat.

Com a resultat d'aquestes investigacions, la Guàrdia Civil va aconseguir identificar i aturar l'autor dels fets, sent intervinguda la pistola d'aire comprimit que hauria utilitzat per ocasionar les lesions a l'animal, i no tenia la preceptiva documentació per a la seva tinença.

El delicte de maltractament animal està tipificat a l'article 337 del Codi Penal, dins dels delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics, castigat amb la pena de presó de 6 a 18 mesos i inhabilitació especial de 2 a 4 anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals en requerir tractament veterinari per al restabliment de la salut.

En aquest cas, en utilitzar-se una arma de foc , a més, es podria imposar motivadament la pena de privació del dret a la tinença i el port d'armes per un temps d'un a quatre anys.

Les diligències policials, instruïdes per l'Àrea de Recerca de la Benemèrita almansenya, es van posar a disposició del Jutjat d'Instrucció d'Almansa, en funcions de guàrdia.