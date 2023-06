Els vídeos els guardava en un USB / Pixabay

Un home francès ha estat acusat de drogar la seva dona cada nit i després filmar almenys 51 homes violant-la mentre ella dormia. Dominique P. , el sospitós de cometre aquesta atrocitat, barrejava un medicament contra l'ansietat al menjar de la seva dona perquè es quedés adormida. Seguidament, convidava diversos homes a casa seva a Mazan (França) per poder fer amb ella el que volguessin.

A més, Dominique hauria gravat les agressions i les va guardar en un USB amb una carpeta anomenada 'Abusos'. De moment, 51 homes , d'entre 26 i 73 anys, han estat acusats de violació i es troben a la presó preventiva. Els investigadors han identificat fins ara 92 casos de violació de Françoise per part de 83 presumptes agressors , però encara no han aconseguit identificar tots els individus implicats en aquests actes.

Dominique va estar casat amb Françoise durant més de 50 anys, i va trobar els homes a través d'un pertorbador fòrum de violació a Internet. Les presumptes agressions van tenir lloc entre el 2011 i el 2020, i la fiscalia sosté que Dominique insisteix que cap dels atacants "es va negar a participar en actes sexuals amb la seva dona donada la seva condició".

Segons els fiscals d'Avignon, Dominique "no va utilitzar mai la violència o amenaces" per garantir que es portessin a terme les violacions, i afegeixen: "Cada individu tenia ple lliure albir per aturar aquests actes i marxar". S'entén que alguns dels agressors han visitat la casa diverses vegades, tot i que molts al·leguen no haver sabut que Françoise no havia donat el seu consentiment per a les trobades.

La policia va descobrir els vídeos de les violacions durant una investigació preliminar sobre Dominique el 2020, després de sospitar que utilitzava una càmera oculta per gravar dones als vestidors. Françoise, que es va assabentar dels atacs quan la policia va trobar els enregistraments, va informar que experimentava problemes ginecològics, fatiga freqüent i "distracció mental".



Els exàmens mèdics van revelar que Françoise havia contret quatre infeccions de transmissió sexual. S'entén que ella ha lluitat contra la depressió després dels atacs i ha presentat una sol·licitud de divorci des de llavors. Tot i això, Dominique ha afirmat davant els jutges d'instrucció que estima la seva "santa" dona. El seu advocat va afegir que Françoise va ser “el seu primer amor, de fet, l'únic amor de la seva vida”.