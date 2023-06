Un agent de la Guàrdia Civil amb l?animal. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil de Cantàbria està investigant un home de 62 anys i veí de Campoo de Enmedio per un presumpte delicte de maltractament animal per causar la mort a un cavall d'un fort cop al cap i dos talls al coll en una finca de la localitat de Nestares.

Segons ha informat en un comunicat l'institut armat, la nit del 20 de juny passat els agents van ser alertats que un home es trobava sobre un cavall estès a terra i amb sang a l'esmentada finca.

Minuts més tard, una patrulla del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Reinosa va trobar l?home amb la roba tacada de sang, a pocs metres d?un cavall mort.

Els agents van comprovar que el cavall presentava un orifici al cap, presumiblement per haver estat copejat amb un objecte contundent, a més de dos talls al coll, un per a l'extracció del microxip identificatiu i l'altre per al dessagnat de l'animal.

Les indagacions dutes a terme van confirmar que l'home en qüestió era el responsable de l'animal i el presumpte autor de la seva mort, que va lliurar als agents el microxip extret que pretenia donar de baixa a la Conselleria de Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Rural del Govern de Cantàbria.

Pel que sembla, el cavall presentava una pota trencada, raó per la qual els agents no descarten que l'home el matés per evitar despeses veterinàries, ja que presumiblement es procediria al sacrifici de l'animal, unit al cost de la retirada del mateix.