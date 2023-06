Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir aquest dimecres un conductor de 40 anys per envestir al darrere un motorista a l'AP-7 de Tarragona i fugir del lloc de l'accident, deixant-lo ferit greu .

Arxiu - Un vehicle de Mossos d'Esquadra a una imatge d'arxiu.

Els fets van passar el 6 de juny cap a les 23.32 hores al punt quilomètric 1168 de l'A-7 al seu pas per Tarragona, "quan un motorista que circulava en sentit Barcelona va ser víctima d'una persecució" i un turisme va acabar xocant amb ell, ha informat Mossos aquest dijous en un comunicat.

El conductor va fugir del lloc sense auxiliar al motorista que "va quedar estès al carril esquerre de l'autovia, a la sortida d'un túnel i en un tram amb poca il·luminació amb circulació fluida", i que va aconseguir arribar al voral abans que un altre cotxe xocara amb la moto accidentada.

La investigació dels Mossos ha conclòs que el cotxe circulava a 189 quilòmetres per hora poc abans t'impactés amb la moto , i al conductor se l'ha aturat com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, lesions per imprudència greu, abandó del lloc del accident i “originar un greu risc per a la circulació”.

La víctima encara està hospitalitzada amb ferides greus i el detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.