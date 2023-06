Arxiu - Dos agents de Mossos d'Esquadra (Recurs)

Els Mossos d'Esquadra han citat com a investigats dos controladors d'una discoteca de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) per un presumpte delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques en no deixar accedir a la sala diverses persones per motius xenòfobs.

Agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van analitzar denúncies i incidents a la discoteca que "indicaven conductes xenòfobes i racistes ja que no permetien l'accés de persones per motiu d'origen o color de pell", han explicat els Mossos en un comunicat aquest dijous.

Els Mossos es van basar en dues denúncies que afectaven dues noies i un noi, i els incidents van tenir lloc a finals del 2021 i el 2022.

A més, en alguns casos els controladors presumptament van negar el full de reclamacions als afectats quan ho van demanar per sentir-se agreujats.

D'altra banda, els Mossos han citat dos investigats més per impedir entrar a una discoteca de Barcelona una persona cega acompanyada d'una amiga i el seu gos guia, al·legant que l'animal no podia entrar a l'establiment.

La Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació va demanar investigar-ne el cas i els Mossos han conclòs que es tracta d'un presumpte delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques.