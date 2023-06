Ganivet / Arxiu

Un estudiant superdotat que va obtenir una beca per assistir a una prestigiosa escola privada a Manchester va ser sentenciat a cadena perpètua després de ser contractat per un important traficant de drogues per assassinar el líder d?una colla enemiga.

Després d'un judici que va durar vuit mesos, un dels més llargs en la història legal d'Anglaterra, es va culpar Michael Mingoes per l'assassinat de Michael O'Connor el novembre de 2021. Com a càstig, haurà de passar un mínim de 28 anys presó.

Aquest jove de 21 anys havia estat contractat per matar el líder d'una colla rival a través d'una complexa xarxa de comunicacions, amb un valor anual que superava el milió de lliures. A més, vuit persones més van ser sentenciades per l'assassinat, encara que va ser Mingoes qui va apunyalar O'Connor al cor.

Durant l'extens judici al Tribunal de la Corona de Nottingham, es va revelar que el perpetrador havia estat alumne del Col·legi St. Bede, una institució catòlica que tenia un cost anual de 12.000 lliures esterlines a Whalley Range.

O'Connor, de 31 anys, havia estat actuant com a mediador entre dues colles. Mingoes, que tenia 19 anys en aquell moment, juntament amb els seus còmplices, van creure erròniament que O'Connor era el líder del narcotràfic a qui tenien l'ordre d'eliminar.

El conflicte entre les dues colles es va desencadenar inicialment quan un cap del crim a Nottingham va intentar apoderar-se d'una lucrativa línia de drogues Classe A, pertanyent a Leonard Ward, de 41 anys, i Jerome Sheard, de 30, després que aquest últim fos alliberat de presó.



Ward i Sheard, que van ser sentenciats a cadena perpètua amb penes mínimes de 32 i 31 anys, respectivament, es van posar en contacte amb el proveïdor a Manchester, Benjamin Taylor, de 37 anys. Junts, van organitzar un grup de sicaris per dur a terme el planificat atac, reclutant traficants de drogues associats amb Taylor. Aquest darrer també va rebre una condemna de cadena perpètua.

Mingoes i tres individus més van ser seleccionats a causa de "la seva mida, pura agressió i/o disposició per usar armes", segons van dir al tribunal.